«Муть и провокация». Колосков подчеркнул, что ВАДА не может не допустить Россию до ЧМ-2022

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал сообщил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.

«Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. ВАДА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.