«Спартак» передал Глушакову серебряную медаль Молодёжного первенства—2018/2019

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков сообщил, что московский «Спартак» передал ему серебряную медаль Молодёжного первенства России сезона-2018/2019.

«Приятная неожиданность на сборе в Турции — наконец-то добралась до меня родимая. Встретился с тренерским штабом дубля „Спартака“ и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Благодарю тренеров за работу, старался и помогал, чем мог, жаль не добрались до первого места. Это был классный опыт — стать частью спартаковской молодёжки. Желаю ребятам много и упорно работать, пробиваться в основу, доказывать и добиваться самых больших высот. Не знаю, кто как, а мы с Андреем Ещенко свою медальку в прошлом году заработали. Серебра как раз в коллекции не хватало», — написал Глушаков в своём «инстаграме».