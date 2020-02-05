Онопко: Карпов — молодец, но ему ещё очень далеко до уровня Березуцких и Игнашевича

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о 17-летнем защитнике команды Вадиме Карпове.

«Он молодец во всех отношениях. У нас есть конкуренция, и Вадим её выиграл. Не в одном матче, не за неделю, а на длинной дистанции. Карпов доказывал в игре и тренировках, что достоин основного состава. Неслучайно он концовку прошлого года провёл основным защитником – притом что у нас были и Гогуа, и Шарлия. Только Васин болел. Естественно, я рад, что в таком возрасте Вадик уже поиграл и в Лиге Европе, и в чемпионате России. Но ему нужно ещё больше трудиться и меньше слушать прессу – все эти разговоры из серии «молодой, перспективный, состоялся». Нет, он ещё не состоялся – ему ещё очень далеко до уровня братьев Березуцких, того же Игнашевича, которые столько лет на высочайшем уровне отслужили ЦСКА. Карпов должен каждый день выходить, работать, на тренировках и в играх доказывать, что он лучше конкурента», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Полностью интервью с Онопко читайте скоро на «Чемпионате».