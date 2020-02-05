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Президент «Анже» задержан по подозрению в домогательствах

Президент «Анже» задержан по подозрению в домогательствах
Футбол / Франция 0

Президент «Анже» Саид Шабан был задержан французской полицией, сообщает RMC Sport.

Как утверждает источник, на 55-летнего президента пожаловались три девушки, одна из которых — работница клуба. Сообщается, что жалобы пострадавших схожи. Прокуратура подтвердила начало предварительного следствия по делу о сексуальных домогательствах. В настоящий момент Шабан находится под стражей.

Президент утверждает, что не виновен, и уверен в благоприятном исходе расследования. Шабан полностью сотрудничает со следствием и намерен отстоять свою честь.

Накануне «Анже» проиграл «Монако» со счётом (0:1). Французский клуб располагается на 13-м месте в турнирной таблице Лиги 1. У подопечных Стефана Мулена в активе 30 очков в 23 турах.

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