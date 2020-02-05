Президент «Анже» задержан по подозрению в домогательствах

Президент «Анже» Саид Шабан был задержан французской полицией, сообщает RMC Sport.



Как утверждает источник, на 55-летнего президента пожаловались три девушки, одна из которых — работница клуба. Сообщается, что жалобы пострадавших схожи. Прокуратура подтвердила начало предварительного следствия по делу о сексуальных домогательствах. В настоящий момент Шабан находится под стражей.



Президент утверждает, что не виновен, и уверен в благоприятном исходе расследования. Шабан полностью сотрудничает со следствием и намерен отстоять свою честь.



Накануне «Анже» проиграл «Монако» со счётом (0:1). Французский клуб располагается на 13-м месте в турнирной таблице Лиги 1. У подопечных Стефана Мулена в активе 30 очков в 23 турах.

Головин вернулся, и «Монако» наконец-то победил. Но проблем у команды очень много Для самого полузащитника сборной России это был не самый яркий матч.