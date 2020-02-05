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Ал. Миранчук — о переходе Смолова в «Сельту»: Федька умеет удивлять, конечно

Ал. Миранчук — о переходе Смолова в «Сельту»: Федька умеет удивлять, конечно
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о переходе форварда «железнодорожников» Фёдора Смолова в «Сельту», а также рассказал о самочувствии брата, Антона Миранчука, получившего травму.

«Смолов? Поздравил его с дебютом. Вообще, Федька умеет удивлять, конечно. Ничего не говорил о переходе. Перешёл, когда была пауза между сборами, никто из нас не ожидал.

Антон улетел в Германию к своему врачу на обследование и реабилитацию. До пятницы он там. Перелома нет, но ему нужна пауза. Ждём его на третьем сборе», — приводит слова Миранчука сайт телеканала «Матч ТВ».

Смолов перешёл в «Сельту» 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.

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