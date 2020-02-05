Игнатьев: уверен, у Смолова получится реализовать свой потенциал в Испании

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выразил мнение, что нападающему Фёдору Смолову удастся проявить себя в испанской «Сельте».
«Я думаю, этот переход всех удивил. Узнал о трансфере только в тот день, когда это уже было объявлено официально.
Очень рад за него. Хочу пожелать ему удачи, чтобы он ярко проявил себя в «Сельте». У Феди есть отличный шанс показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы, сыграть против топовых команд. Далеко не каждому даётся такая возможность.
Уверен, у него получится реализовать свой потенциал. Буду следить за его выступлениями там", — цитируют Игнатьева «Известия».
Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.
- 5 февраля 2020
-
01:32
-
01:14
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:23
- 4 февраля 2020
-
23:59
-
23:47
-
23:35
-
23:29
-
23:08
-
23:00
-
22:52
-
22:39
-
22:36
-
22:25
-
22:19
-
21:47
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
20:48
-
20:44
-
20:42
-
20:30
-
20:16
-
20:13
-
19:57
-
19:53
-
19:29
-
19:28