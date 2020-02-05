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Игнатьев: уверен, у Смолова получится реализовать свой потенциал в Испании

Игнатьев: уверен, у Смолова получится реализовать свой потенциал в Испании
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выразил мнение, что нападающему Фёдору Смолову удастся проявить себя в испанской «Сельте».

«Я думаю, этот переход всех удивил. Узнал о трансфере только в тот день, когда это уже было объявлено официально.

Очень рад за него. Хочу пожелать ему удачи, чтобы он ярко проявил себя в «Сельте». У Феди есть отличный шанс показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы, сыграть против топовых команд. Далеко не каждому даётся такая возможность.

Уверен, у него получится реализовать свой потенциал. Буду следить за его выступлениями там", — цитируют Игнатьева «Известия».

Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.

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