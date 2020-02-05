Сёмин: что случилось с «Локомотивом» в начале второго тайма? Тут дело в «Спартаке»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу в матче Кубка Матч Премьер со «Спартаком». Основное время встречи завершилось вничью (1:1). В серии пенальти «железнодорожники» одержали победу со счётом 4:2.
«Почему не сделали больше замен? Ну мы должны уже немножко больше играть. Уже подошла ситуация, когда футболисты должны выходить на другой уровень. Поэтому игроки получили больше времени, а некоторые сыграли весь матч.
Если говорить о том, что случилось с «Локомотивом» в начале второго тайма, то думаю, тут дело в «Спартаке». Они поменяли состав, были посвежее, быстрее, агрессивнее. Но в дальнейшем наши игроки переломили ход матча, в целом игра во втором тайме была равной. Пропустили гол после углового. Мы не очень хорошо играем стандартные положения и должны акцентировать внимание на этом.
Что касается того, почему выставил Никиту Медведева на серию пенальти, то конечно, это была реакция на проигрыш Антона Коченкова в прошлой серии. Никита был посвежее, а Антон не очень уверенно действовал в прошлый раз. Гилерме? Всё должно нормально быть. Возможно, проведёт тайм в следующем матче.
Потери в команде большие, но это часть футбола. Мы должны эти потери компенсировать за счёт чего-то другого. Центральный нападающий? Будем Жемалетдинова пробовать. Я думаю, он сможет сыграть. Будем и другие варианты какие-то искать. Ещё у нас есть три игры в рамках подготовительного этапа, а дальше посмотрим.
Травма Антона Миранчука? Более-менее ситуация нормальная. Он получил ушиб именно в том месте, где у него был перелом. Травма очень болезненная, но вторичного перелома нет.
Турнир в Катаре мне нравится, он хорошо организован. Все команды тренируются в самое удобное время. У нас много времени для тренировочной работы есть. И ещё есть серьёзные товарищеские матчи. Всё идеально", — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
- 5 февраля 2020
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