Роналду на 35-летие подарили Гелендваген

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который 5 февраля отмечал свой юбилей – 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль. Видео с вручением подарка в своём «инстаграме» продемонстрировала его жена — Джорджина Родригес.
Выйдя из ресторана португальца у входа ждал новый Гелендваген, украшенный большим красным бантом. Роналду был рад такому подарку и поблагодарил за это своих близких, которые поздравляли его на португальском языке с днём рождения.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Джорджины Родригес.
«Поздравляю мужчину моей жизни!» — подписала видео Джорджина.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальского футболиста 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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