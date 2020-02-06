Эриксен рассказал, что в 15-летнем возрасте не прошёл просмотр в «Милане»

27-летний датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, как проходил просмотр в «Милане», а также поделился мнением о предстоящем миланском дерби.

«В 15 лет я был на просмотре в молодёжной команде «Милана». Я прилетел из Оденсе и сразу же отправился в Миланелло, где тренировался и жил. После возвращения домой я много думал о том, стоит ли мне переезжать или нет. Италия в то время казалось такой далёкой от дома, я был очень привязан к семье. Но все эти переживания остались лишь переживаниями, из «Милана» мне так никто и не позвонил.

Миланское дерби? Я видел некоторые игры по телевизору и раньше, но сейчас я играю на поле, и всё будет совсем по-другому. Я ожидаю другую атмосферу, которая отличается от лондонской. Здесь будет петь весь стадион, будет много шума, будет красиво.

Я и Ибрагимович очень разные. Он больше привык к таким играм, я же только дебютирую. Что меня пугает в «Милане»? Мой друг Кьер. Я много говорил с ним (смеётся). Нет, меня ничто не пугает. Мы находимся в лучшем положении, но в дерби может случиться всё что угодно. Неважно, какой у них будет состав», — сказал Эриксен в интервью La Gazzetta dello Sport.

27-летний Эриксен перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Интер» в конце января 2020 года. Сумма трансфера составила € 20 млн с учётом бонусов. Хавбек заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года.