Абидаль: логично, что летом у «Барселоны» будет новая «девятка»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль сообщил, что клуб намерен купить нападающего в летнее трансферное окно, а одной из целей является габонский форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Я знаю Обамеянга. Он важный для „Арсенала“ игрок. Логично ожидать, что летом мы подпишем новую „девятку“. Мы знаем, что Луис Суарес после травмы вернётся сильным, но летом мы должны купить топ-игрока.



У нас есть список с вариантами. В него входят Оливье Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг. В январе мы решили никого не подписывать», — приводит слова Абидаля Daily Mail.

Напомним, что «Барселона» из-за травмы потеряла Луиса Суареса на 3-4 месяца. Также на длительный срок выбыл форвард Усман Дембеле.