Кононов будет тренировать ФК «Рига». Владелец этого клуба бежал из России

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Кононов стал главным тренером «Риги». Сам клуб появился на свет совсем недавно, но за короткий срок сумел добиться неплохих успехов, в том числе и на европейской арене.

Как появился ФК «Рига»?

В феврале 2015 года футбольный клуб «Карамба» из Риги, отказавшийся от участия в первой лиге, объединился с другой рижской командой – «Динамо». Клуб под названием «Карамба/Динамо» заявился для участия в первую лигу Латвии. В первый же год команде удалось выйти в Высшую лигу, после чего она получила своё нынешнее название.

Спустя пять лет амбициозный латвийский клуб уже двукратный чемпион Латвии и обладатель Кубка страны. Основные успехи команды связаны с известным украинским футболистом и экс-тренером немецкого «Вердера» Виктором Скрипником, который за короткий срок сумел создать боеспособный коллектив. При Скрипнике «Рига» выиграла своё первое чемпионство, а Виктора Анатольевича начали сватать в «Локомотив» и «Спартак».

Летом 2018 года команда дебютировала в Лиге Европы, но вылетела в первом же раунде, проиграв болгарскому ЦСКА из Софии. Уже в следующем году чемпион Латвии квалифицировался в Лигу чемпионов, но во втором раунде по пенальти проиграл ирландскому «Дандолку». Клуб продолжил выступление в Лиге Европы, сумев дойти до раунда плей-офф. Рижан остановил датский «Копенгаген», который сначала в гостях минимально уступил «Риге», а затем дома выиграл со счётом 3:1.

Владелец «Риги» — российский бизнесмен

Президентом латвийского клуба является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Он — один из основателей российской сети продовольственных магазинов «Копейка», которая сейчас называется «Пятёрочка». В 2007 году Сергей продал свою долю, инвестировав деньги в обувной бизнес. Вместе с партнёром Артёмом Хачатряном Ломакин купил треть акций сети «ЦентрОбувь». Сеть начала мгновенно расширяться при помощи кредитных денег.

В 2016 году на Ломакина завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве, и ему пришлось бежать из России. Следственные органы объявили его в федеральный розыск. Предприниматель редко появляется на публике, но за тем, что происходит в клубе, следит пристально.

4 месяца без работы

Последним местом работы Кононова был московский «Спартак», в котором он проработал чуть меньше года. У специалиста не получилось справиться с давлением со стороны болельщиков, а также привить команде «спартаковский стиль игры». Под его руководством клуб занял 5-е место в прошлом сезоне РПЛ, а также выбыл из квалификации Лиги Европы, дважды уступив португальской «Браге».

В матче против «Оренбурга» Кононов не смог выдержать оскорбления со стороны болельщиков и после матча подал в отставку. Уже спустя три месяца после увольнения тренер заявил, что не считает свою работу в «Спартаке» провальной.

Кого потеряла РПЛ? Вспоминаем все отставки тренеров в этом сезоне До конца года не дотянули 6 специалистов.

Теперь Олег Георгиевич приходит в клуб, у которого есть амбиции и высокие цели, в том числе в Лиге чемпионов, но такого давления, какое было в Москве, тренер испытывать не будет.