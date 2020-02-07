«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании, забив решающий гол на 93-й минуте
В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» обыграл «Барселону» со счётом 1:0 и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра. Ему ассистировали судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт.
Матч прошёл с территориальным преимуществом «Барселоны», которая владела мячом 68 процентов времени против 32 у соперника. По числу ударов также впереди оказались каталонцы — 11:8.
Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. После навеса с фланга в исполнении Ибаи Гомеса Иньяки Уильямс выиграл верховую дуэль и точно пробил головой.
В полуфинале «Атлетик» встретится с другим баскским клубом «Реалом Сосьедад».
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