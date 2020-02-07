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Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании

Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании
Футбол / Испания 0

Определились все участники полуфинала Кубка Испании.

Так, в полуфинале турнира будут представлены «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».

6 февраля, «Реал Сосьедад» в четвертьфинале турнира обыграл мадридский «Реал» (4:3), а «Атлетик» из Бильбао выбил из розыгрыша каталонскую «Барселону» (1:0). Ранее «Валенсия» за выход в полуфинал уступила «Гранаде» (1:2), а «Мирандес», одержал победу в матче с «Вильярреалом» (4:2).

Жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Испании назначена на 7 февраля. Первые матчи состоятся 12 февраля. Ответные встречи запланированы на 4 марта. Финальная встреча пройдёт в Севилье 18 апреля.

Действующим победителем Кубка Испании является «Валенсия», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «Барселону» со счётом 2:1.

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