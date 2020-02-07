«Спартак» потребовал взыскать с «Крузейро» € 750 тыс. за аренду Педро Роши

Московский «Спартак» всё ещё не получил от «Крузейро» выплаты за аренду нападающего Педро Роши, завершившуюся в конце 2019 года.
Как сообщает Globo Esporte, красно-белые обратились в ФИФА с требованием взыскать с бразильского клуба оговоренные ранее € 750 тыс. Отмечается, что «Спартак» запустил данный процесс ещё во второй половине прошлого года. При этом в «Крузейро» по-прежнему надеются решить вопрос напрямую с руководством московского клуба.
Педро Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Трансфер обошёлся российскому клубу в € 12 млн. В начале прошлого года «Крузейро» арендовал форварда с правом выкупа, однако по итогам сезона команда вылетела во вторую лигу, и клуб не стал активировать клаусулу. В настоящее время 25-летний игрок выступает в аренде за «Фламенго».
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