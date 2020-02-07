«Барселона» рассматривает возвращение Траоре из «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может вернуться в Испанию по окончании сезона.



Как сообщает Daily Mail, следующим клубом 24-летнего футболиста может стать «Барселона», воспитанником которой он является. Сине-гранатовые хотят усилить атакующую линию и рассматривают приобретение Адама. Контракт игрока с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года.



Траоре оказался в системе «Барселоны» в 2004 году, а в 2013 году дебютировал за главную команду каталонцев. В 2015 году форвард покинул сине-гранатовых и перебрался в Англию, где в течение последующих трёх лет защищал цвета сначала «Астон Виллы», а затем «Милдсбро». В 2018 году перешёл в «Вулверхэмптон».



В нынешнем сезоне Адама принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами.

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