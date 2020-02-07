Обляков: чтобы уехать в топ-чемпионат, нужно сначала проявить себя в России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мыслями о том, хотел бы он попробовать свои силы в европейских чемпионатах.
«Большинство футболистов хочет испытать себя в топ-чемпионате? У меня разные мысли есть на этот счёт. Надо сначала себя здесь проявить, чтобы потом уехать в топ-чемпионат. Что касается особенных предпочтений, то их нет. Европейский футбол смотрю регулярно, чаще всего чемпионаты Испании и Англии.
В Испании я больше переживаю за «Реал», в Англии – за «Арсенал», хоть и в последнее время команда из Лондона плохо играет. Всё равно смотрю хотя бы обзоры, если не удаётся увидеть матчи», — приводит слова Облякова Bobsoccer.
В этом сезоне чемпионата России Иван Обляков принял участие в 18 матчах. Полузащитник забил два мяча и стал автором четырёх результативных передач.
- 7 февраля 2020
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