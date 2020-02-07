Черышев: испанцы испытывают к России и Путину не то что страх, а уважение

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о недавнем посещении России, а также объяснил, почему он гордится родной страной.

«В декабре летал с отцом отдыхать к друзьям в Сибирь. Побывал в Барнауле, Новосибирске, на природе. Из бани выходить и прыгать в снег — это же классно! Эмоции остались позитивные. Может, для меня это что-то новое — давно не ездил в Россию и не видел столько снега. Здесь его, к сожалению, нет.

Россия — моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнёры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьёй. Думаю, когда карьера закончится, ещё успею там побывать.

Если смотреть со стороны, Россия — сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение», — приводит слова Черышева Sport24.