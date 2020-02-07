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«Зенит» сыграет четыре матча на сборах в Турции

«Зенит» сыграет четыре матча на сборах в Турции
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» сыграет четыре матча на тренировочных сборах в Турции, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

«17 февраля петербуржцы встретятся в Белеке с владикавказской «Аланией» (начало в 11:00 по петербургскому времени) и казахстанским «Кайратом» (17:00). 22 февраля команда также проведёт два матча — против минских «Ислочи» (11:00) и «Динамо» (17:00). Сине-бело-голубые будут проходить тренировочные сборы в Турции с 14 по 22 февраля», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первое место. В активе сине-бело-голубых 45 очков после 19 туров. Первый матч после возобновления чемпионата петербуржцы сыграют 29 февраля, дома они будут принимать «Локомотив».

Вход на контрольный матч «Зенита» и ЦСКА в Испании будет платным
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