Вход на контрольный матч «Зенита» и ЦСКА в Испании будет платным
«Зенит» с ЦСКА одновременно начали второй сбор в Испании и практически одновременно же его закончат. Команды увенчают этот этап подготовки личной встречей послезавтра, 9 февраля. Игра состоится в 10 километрах от Бенидорма, в городке Ла Нусия на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano. Как стало известно «Чемпионату», руководство арены приняло решение сделать вход на игру платным. Стоимость билетов колеблется от € 10 до € 15.
По окончании матча «армейцы» отправятся в Мадрид, откуда и вылетят в Москву, сообщает спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первое место. В активе сине-бело-голубых 45 очков после 19 туров. ЦСКА занимает четвёртое место и отстаёт от лидера на 11 очков.
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