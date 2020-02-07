Гвардиола: хочу, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость, что «горожане» попытаются заполучить аргентинского форварда Лионеля Месси, если он решит покинуть «Барселону».

«Месси — игрок «Барселоны». Он останется там, таково моё желание. Не собираюсь говорить о футболистах других клубов. Думаю, он собирается завершить карьеру в «Барселоне», я хочу этого», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, на этой неделе у Месси произошёл конфликт со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем. Лидера сине-гранатовых разозлили слова управленца о том, что одной из причин увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды стало недовольство игроков.

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