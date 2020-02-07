Смолов рассказал о различии между Примерой и РПЛ

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о различии между испанской Примерой и Российской Премьер-Лигой.

«Отличий между чемпионатами России и Испании много — и маленьких, и больших. Важнейшее — здесь заточены на атаку. По итогам матча с «Валенсией» больше всего бросилось в глаза то, как быстро происходит переключение от атаки к обороне. Игроки перестраиваются молниеносно. В России это занимает определённое время. Какие-то игроки решают идти отбирать мяч, но делают это поздно. Остальные решают бежать назад, потому что понимают – уже не успеть. Здесь ты теряешь мяч и сразу бежишь отбирать. Благодаря этому футбол более интенсивный и более зрелищный.

Я пару раз подряд становился лучшим бомбардиром российской лиги. Это было во времена выступления за «Краснодар», который, пожалуй, является наиболее атакующей командой в РПЛ. Краснодарцы играют в европейском стиле. Я предпочитаю такой стиль, когда команда больше созидает, контролирует мяч. Мне легче, когда партнёры создают для меня моменты, ну а моё дело — использовать их", — сказал Смолов в интервью пресс-службе «Сельты».

Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.