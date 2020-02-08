Смолов: Мостовой и Карпин оказали влияние на меня в детстве

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что в детстве на него оказали влияние бывшие игроки его нынешней команды Валерий Карпин и Александр Мостовой.
«Когда Мостовой и Карпин играли в «Сельте», было много российских футболистов, выступающих за рубежом. Но эти двое были в числе любимцев во всей стране. Здорово, когда твой соотечественник выступает в другой стране, особенно если речь идёт о таком ярком и умном игроке, как Мостовой, или о том же Карпине. Оба оказали на меня большое влияние, когда я смотрел их матчи в детстве. С того момента я начал понимать, что это правильный путь развития карьеры — уезжать в другую страну и прибавлять.
Конечно, я не люблю бежать впереди паровоза. Неправильно говорить о том, что ещё не случилось. Но могу сказать, что большую часть своих дней рождения я провёл на предсезонке. Иногда проводил в это время матчи, но только товарищеские. Впервые в жизни будет официальная игра — с «Севильей», по-настоящему большой матч в день рождения. Мечтать о большем и не мог. Очень этому рад", — сказал Смолов в интервью пресс-службе «Сельты».
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