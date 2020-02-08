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Экс-игрок «Баварии» Шолль назвал Киммиха «Гретой Тунберг немецкого футбола»

Экс-игрок «Баварии» Шолль назвал Киммиха «Гретой Тунберг немецкого футбола»
Футбол / Германия 0

Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» Мехмет Шолль прокомментировал медийную активность хвабека мюнхенцев Йозуа Киммиха, часто комментирующего для СМИ проблемы команды.

«Этот 24-летний парень уверен, что может и должен комментировать каждую проблемную ситуацию, хотя он ещё слишком мал для этого. Он очень любит поговорить, а для меня это слишком. Так что Киммих — это Грета Тунберг немецкого футбола. Хорошо, допустим, ты стремишься быть лидером во всём. Но твоя игра? Она достойная, но, парень, ты не Швайнштайгер», — сказал Шолль в эфире своей радиопередачи «Mehmets Schollplatten».

Йозуа Киммих перешёл в «Баварию» в 2015 году из «Лейпцига». В составе мюнхенского клуба он четыре раза выиграл чемпионат Германии, один раз — Кубок и трижды — Суперкубок страны.

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