Экс-защитник «Локомотива» стал игроком «Вождоваца»

Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович стал игроком «Вождоваца», сообщается на официальном сайте сербского клуба. Срок действия соглашения 32-летнего футболиста с клубом не разглашается.

Фото: Официальный сайт «Вождоваца»

Защитник выступал за «Локомотив» с 2014 года и выиграл в составе столичной команды чемпионат России и два Кубка страны. В прошлом Пейчинович выступал за «Герту», «Ниццу», «Црвену Звезду» и несколько балканских клубов. Последним клубом сербского футболиста был «Чанчунь Ятай», куда он перешёл, когда истёк срок действия контракта с «Локомотивом».



«Вождовац» набрал 35 очков в 20 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии. Лидером соревнований на данный момент является «Црвена Звезда».