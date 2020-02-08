Экс-защитник «Локомотива» стал игроком «Вождоваца»

Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович стал игроком «Вождоваца», сообщается на официальном сайте сербского клуба. Срок действия соглашения 32-летнего футболиста с клубом не разглашается.
Фото: Официальный сайт «Вождоваца»
Защитник выступал за «Локомотив» с 2014 года и выиграл в составе столичной команды чемпионат России и два Кубка страны. В прошлом Пейчинович выступал за «Герту», «Ниццу», «Црвену Звезду» и несколько балканских клубов. Последним клубом сербского футболиста был «Чанчунь Ятай», куда он перешёл, когда истёк срок действия контракта с «Локомотивом».
«Вождовац» набрал 35 очков в 20 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии. Лидером соревнований на данный момент является «Црвена Звезда».
- 8 февраля 2020
-
10:38
-
10:15
-
09:56
-
09:55
-
09:42
-
09:25
-
09:24
-
08:22
-
05:33
-
04:27
-
04:11
-
02:54
-
01:53
-
01:21
-
01:07
-
00:44
-
00:40
-
00:28
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:31
-
23:28
-
23:00
-
22:55
-
22:41
-
22:29
-
22:17
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:24