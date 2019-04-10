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Пейчинович поддерживает форму в стане «Локомотива»

Пейчинович поддерживает форму в стане «Локомотива»
Футбол / РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович поддерживает форму с «железнорожниками». Игрок разорвал контракт с бывшим клубом, сегодня тренируется одновременно с «Локо», но по индивидуальной программе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В сезоне-2017/18 Пейчинович провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями. Защитник выступал за «Локомотив» с 2014 года и выиграл в составе столичной команды чемпионат России и два Кубка страны. В прошлом Пейчинович выступал за «Герту», «Ниццу», «Црвену Звезду» и несколько балканских клубов. Последним клубом сербского футболиста был «Чанчунь Ятай», куда он перешёл, когда истёк срок действия контракта с «Локомотивом».

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