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Кавани отклонил предложение «Барселоны» перед закрытием трансферного окна

Кавани отклонил предложение «Барселоны» перед закрытием трансферного окна
Футбол / Испания 0

Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани мог перейти в «Барселону», сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, перед закрытием трансферного окна сине-гранатовые предприняли попытку заполучить уругвайца. Однако тот отклонил предложение каталонского клуба, так как ему был предложен краткосрочный контракт. Отмечается, что 32-летний нападающий планирует следующим летом на правах свободного агента перейти в «Атлетико», который был заинтересован в его трансфере в январе.

В этом сезоне Кавани принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету форварда 5 забитых мячей и одна результативная передача. За «Пари Сен-Жермен» уругваец выступает с 2013 года. Он также играл за «Наполи», «Палермо» и «Данубио».

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