В январе «Барселона» предпринимала попытки вернуть Иньесту
Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста мог вернуться в «Барселону» этой зимой, сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, 35-летний хавбек получил несколько предложений в январе, одно из которых — от каталонского клуба. Сине-гранатовые рассматривали вариант аренды футболиста до конца этого сезона, однако полузащитник предпочёл остаться в Японии.
Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. За японский клуб полузащитник провёл 41 матч. На счету Андреса 10 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Виссел Кобе» рассчитан до конца 2021 года. С нынешней командой испанец выиграл два трофея — Кубок Японии и Суперкубок страны.
Иньеста выиграл с «Виссел Кобе» Суперкубок Японии. У игрока это 37-й трофей в карьере
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