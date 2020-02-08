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В январе «Барселона» предпринимала попытки вернуть Иньесту

В январе «Барселона» предпринимала попытки вернуть Иньесту
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста мог вернуться в «Барселону» этой зимой, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, 35-летний хавбек получил несколько предложений в январе, одно из которых — от каталонского клуба. Сине-гранатовые рассматривали вариант аренды футболиста до конца этого сезона, однако полузащитник предпочёл остаться в Японии.

Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. За японский клуб полузащитник провёл 41 матч. На счету Андреса 10 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Виссел Кобе» рассчитан до конца 2021 года. С нынешней командой испанец выиграл два трофея — Кубок Японии и Суперкубок страны.

Иньеста выиграл с «Виссел Кобе» Суперкубок Японии. У игрока это 37-й трофей в карьере
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