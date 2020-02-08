Головин — в составе «Монако» на матч с «Амьеном»
«Монако» объявил стартовый состав на матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном», который состоится сегодня, 8 февраля, на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В основу монегасков вошёл российский полузащитник Александр Головин. Для 23-летнего футболиста эта встреча станет 22-й в нынешнем розыгрыше чемпионата.
Состав «Монако»: Бенжамен Леком, Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Адриен Силва, Александр Головин, Юссуф Фофана, Стеван Йоветич, Бальде Кейта, Виссам Бен-Йеддер.
После 23 туров «Монако», набрав 32 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. От зоны еврокубков монегасков отделяет 8 очков, от зоны стыковых матчей — 11 очков.
Головин опустился на девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
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