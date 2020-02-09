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Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: Моуринью жалеет, что возглавил «Тоттенхэм»

Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: Моуринью жалеет, что возглавил «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал работу португальского тренера Жозе Моуринью во главе «Тоттенхэма».

«Жозе не улучшил „Тоттенхэм“. Всё выглядит точно так же, как выглядело в „Манчестер Юнайтед“. Да, я говорил, что его приход взбодрит команду. Так и случилось, сам Моуринью тоже некоторое время улыбался. Но ведь с самого начала было ясно, что это ненадолго, верно? Он снова превратился в раздражённого Жозе, который пока не улучшил команду ни на йоту.

Кажется, он жалеет об этой работе и думает: «Куда я попал?». Больше он не даёт пять боллбоям, не так ли? «Тоттенхэм» сейчас отстаёт, у них нет денег на серьёзные трансферы. Жозе не купили нападающего, и вряд ли клуб раскошелится в ближайшие трансферные окна", — написал Мерсон в своей колонке в Daily Star.

Жозе Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма» 20 ноября 2019 года. Сейчас команда располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртой строчки, которую занимает «Челси», на четыре очка.

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