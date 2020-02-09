Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: Моуринью жалеет, что возглавил «Тоттенхэм»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал работу португальского тренера Жозе Моуринью во главе «Тоттенхэма».
«Жозе не улучшил „Тоттенхэм“. Всё выглядит точно так же, как выглядело в „Манчестер Юнайтед“. Да, я говорил, что его приход взбодрит команду. Так и случилось, сам Моуринью тоже некоторое время улыбался. Но ведь с самого начала было ясно, что это ненадолго, верно? Он снова превратился в раздражённого Жозе, который пока не улучшил команду ни на йоту.
Кажется, он жалеет об этой работе и думает: «Куда я попал?». Больше он не даёт пять боллбоям, не так ли? «Тоттенхэм» сейчас отстаёт, у них нет денег на серьёзные трансферы. Жозе не купили нападающего, и вряд ли клуб раскошелится в ближайшие трансферные окна", — написал Мерсон в своей колонке в Daily Star.
Жозе Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма» 20 ноября 2019 года. Сейчас команда располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртой строчки, которую занимает «Челси», на четыре очка.
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