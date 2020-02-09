Чемпионат Португалии. «Порту» забил «Бенфике» три мяча, Пепе получил травму

На стадионе «Драгау» состоялся центральный матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Бенфикой». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт на десятой минуте открыл полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, но уже спустя десять минут ответный мяч забил бразильский форвард Винисиус, этот гол стал для него 13-м в текущем сезоне. На 38-й минуте «Порту» вновь вышел вперёд — Алекс Теллес реализовал пенальти. На 44-й хозяева удвоили преимущество, мяч в свои ворота забил защитник «Бенфики» Рубен Диаш. Игроки «Бенфики» смогли забить лишь один мяч — дубль на счету Винисиуса.

Для «Порту» этот матч омрачился травмой опытного защитника Пепе, известного по выступлению за мадридский «Реал» — игрок был вынужден покинуть поле на 68-й минуте.

Несмотря на поражение, «Бенфика» продолжает лидировать в чемпионате с 54 очками, опережая идущий вторым «Порту» на четыре очка.