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Чемпионат Португалии. «Порту» забил «Бенфике» три мяча, Пепе получил травму

Чемпионат Португалии. «Порту» забил «Бенфике» три мяча, Пепе получил травму
Футбол / Прочие турниры 0

На стадионе «Драгау» состоялся центральный матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Бенфикой». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт на десятой минуте открыл полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, но уже спустя десять минут ответный мяч забил бразильский форвард Винисиус, этот гол стал для него 13-м в текущем сезоне. На 38-й минуте «Порту» вновь вышел вперёд — Алекс Теллес реализовал пенальти. На 44-й хозяева удвоили преимущество, мяч в свои ворота забил защитник «Бенфики» Рубен Диаш. Игроки «Бенфики» смогли забить лишь один мяч — дубль на счету Винисиуса.

Для «Порту» этот матч омрачился травмой опытного защитника Пепе, известного по выступлению за мадридский «Реал» — игрок был вынужден покинуть поле на 68-й минуте.

Несмотря на поражение, «Бенфика» продолжает лидировать в чемпионате с 54 очками, опережая идущий вторым «Порту» на четыре очка.

Португалия - Примейра. 20-й тур
08 февраля 2020, суббота. 23:30 МСК
Порту
Порту
Окончен
3 : 2
Бенфика
Лиссабон
1:0 Оливейра – 10'   1:1 Мораис – 18'   2:1 Теллес – 38' (пен)   3:1 Диаш – 44' (автогол)   3:2 Мораис – 50'
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