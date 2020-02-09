Рэмси может покинуть «Ювентус» предстоящим летом
Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмси может сменить клуб предстоящим летом. Выездная встреча 23-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2) стала для валлийца четвёртой кряду, которую он начал на скамейке запасных, сообщает Tuttosport.
Рэмси присоединился к «Ювентусу» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кардифф Сити» и «Ноттингем Форест». Контракт 29-летнего хавбека со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Аарон забил 2 мяча в 19 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 40 млн.
«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Маурицио Сарри 54 очка.
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