Маркизио: Буффон был моим единственным настоящим капитаном

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о голкипере туринской команды Джанлуиджи Буффоне.



«Джиджи — настоящий лидер. Думаю, он был моим единственным настоящим капитаном. Вратари живут в своём измерении, они странные. Помимо того что почти никогда не выходят на поле с другими игроками, они и тренируются по индивидуальной программе, со своим тренером. Все говорят, что голкиперы немного сумасшедшие и эксцентричные, и это правда. Но Джиджи всегда был настоящим капитаном. Даже если не был постоянно с командой, он всегда знал, что сказать защитникам и как улучшить ситуацию на поле. Это врождённый дар», — приводит слова Маркизио Football Italia со ссылкой на DAZN.

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