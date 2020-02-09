Дзюба: интерес со стороны «Тоттенхэма» был, мы разговаривали с Миллером

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба подтвердил информацию об интересе со стороны «Тоттенхэм Хотспур» в зимнее трансферное окно.



«Этой зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, „Зенит“ был не заинтересован», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что Дзюба мог стать игроком «Тоттенхэма» зимой, однако «Зенит» не отпустил форварда.