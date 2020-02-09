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«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и вышел на 5-е место в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и вышел на 5-е место в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистировали судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт.

Счёт был открыт в начале матча. На 13-й минуте автором забитого мяча стал Каллум Уилсон. В концовке первого тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Билли Шарп. Победу «Шеффилд Юнайтед» принёс Джон Ландстрем, который забил гол на 84-й минуте с передачи Ли Муссе.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 39 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (26) — на 16-м месте.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Уилсон – 13'   1:1 Шарп – 45+2'   2:1 Ландстрем – 84'
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