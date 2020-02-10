Нойер: сейчас я не веду переговоров с «Баварией» о новом контракте, но у нас много времени

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что мюнхенский клуб пока не предлагал ему продлить контракт, который истекает летом 2021 года.

«Я планирую продолжить играть за „Баварию“. Летом в команду перейдёт Александр Нюбель, но мой контракт действует до 2021 года. Поэтому у меня будет достаточно времени, чтобы переговорить с руководством клуба. В настоящее время мы не ведём никаких переговоров о продлении контракта. Мы все сконцентрированы на победах „Баварии“. Это наша главная цель. Мы не выдвигаем на первый план личностные приоритеты», — приводит слова Нойера Kicker.

Нойер перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер принял участие в 21 матче Бундеслиги и пропустил 23 гола.