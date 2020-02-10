Зидан: все хотят, чтобы у нас были проблемы с Бэйлом, но их нет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру валлийского нападающего «Королевского клуба» Гарета Бэйла в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1).
«Бэйл — важный игрок для нас. Не играя в последних матчах, сегодня он провел хорошие минуты и в атаке, и в защите. Он старался. Проблема в том, что все хотят, чтобы у нас были проблемы с Гаретом, но их нет.
У нас в команде много игроков, непросто распределять время между всеми. Но он действительно важный игрок и постепенно будет поднимать свой уровень. Он не готов полностью в физическом плане, поэтому мы внесли изменения. Но мы рассчитываем на него», — приводит слова Зидана Marca.
Напомним, в матче с «Осасуной» Бэйл вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 73 минуте, не отметившись результативными действиями.
В текущем сезоне 30-летний валлиец принял участие в 16 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
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