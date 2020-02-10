«Лацио» установил клубный рекорд по длительности беспроигрышной серии

В матче 23-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» на выезде на стадионе «Эннио Тардини» обыграл «Парму» с минимальным счётом 1:0, благодаря голу 31-летнего эквадорского экс-форварда московского «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Данная победа позволила римскому клубу установить для себя новый рекорд – 18 матчей подряд без поражений в чемпионате Италии, сообщает Opta в «Твиттере».

«Лацио», набрав 52 очка в 23 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» лишь на одно очко. Уже в следующем туре в Риме на стадионе «Олимпико» состоится их очная встреча.