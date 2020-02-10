«Ливерпуль» может вернуть Коутиньо в случае неудачных переговоров с Хаверцом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает возможность возвращения в команду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает Mirror.
По информации источника, главной целью английского клуба и Клоппа на данный момент является хавбек «Байера» Кай Хаверц, но в случае неудачных переговор «Ливерпуль» рассмотрит кандидатуру Коутиньо, выступавшего за команду в период с 2013 по 2018 год. Сообщается, что «Барселона» готова расстаться с 27-летним бразильцем примерно за € 90 млн.
Будущее футболиста в испанском клубе находится под вопросом, так как «Барселона» недовольна результативностью бразильца, а мюнхенская «Бавария», за которую игрок выступает на правах аренды, не намерена выкупать полузащитника.
В нынешнем сезоне Коутиньо забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач в 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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