Несколько топ-клубов АПЛ заинтересованы в Коутиньо

Несколько топ-клубов английской Премьер-лиги рассматривают вариант приобретения полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в настоящее время выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», сообщает Daily Express.
В услугах Коутиньо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль», за который он выступал с 2013 по 2018 год. «Барселона» готова расстаться с 27-летним бразильцем примерно за € 90 млн.
«Бавария» может выкупить права на Филиппе у «Барселоны» за € 120 млн. Если мюнхенский клуб откажется от этой опции, хавбек предстоящим летом вернётся в стан сине-гранатовых.
В нынешнем сезоне Коутиньо забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач в 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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