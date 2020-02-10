Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
«Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств. Сейчас мы продаём достаточно много игроков. Стоимость игроков, которые играют в Лиге чемпионов, значительно выше тех, кто играет в «Зените». Это не значит, что с ними нельзя конкурировать — можно. Но нужно долго и кропотливо выстраивать определённые взаимодействия и селекционную работу, чтобы строить боеспособную команду на долгие годы. Конечно, деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов — они очень дорого стоят», — сказал Семак в эфире «России 24».
«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 45 очков в 19 турах Российской Премьер-Лиги.
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