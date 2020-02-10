«Манчестер Юнайтед» летом готов продать Санчеса
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий на правах аренды в миланском «Интере», вероятно, покинет английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, руководство клуба уже ищет потенциальных покупателей для чилийца. Ранее главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер заявлял, что футболист вернётся летом в команду. Но, как сообщается, это было сделано для того, чтобы сильно не снизилась цена на форварда. Также «Манчестер Юнайтед» летом планирует приобрести двух нападающих и укрепить линию полузащиты.
Алексис Санчес принял участие в семи матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Чилийский нападающий стал автором одного мяча и сделал две результативные передачи.
Сульшер: летом Санчес вернётся в «МЮ» и докажет, что все ошибались насчёт него
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