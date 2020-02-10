Мане и Милнер вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане восстановился после травмы и готов принять участие в следующих матчах команды.

Напомним, сенегальский форвард получил травму подколенного сухожилия в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1). Мане покинул поле на 33-й минуте матча. Вместо него вышел Такуми Минамино. Футболист отсутствовал 18 дней и вернулся к тренировкам команды в общей группе. Также после похожей травмы восстановился полузащитник команды Джеймс Милнер.

Садио Мане принял участие в 22 матчах Премьер-лиги. Сенегальский нападающий забил 11 голов и стал автором 8 результативных передач.

«Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа набрали 73 очка в 25 турах.