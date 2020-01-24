Бывший шеф-скаут «Спартака»: могли взять Салаха, Мане и Мареза. Клуб недоработал

Бывший шеф-скаут московского «Спартака» Александр Аверьянов рассказал о несостоявшихся сделках по переходу в клуб звёзд футбола, на тот момент находившихся на начальном этапе своих карьер.



«Юссуфа Поульсена могли взять из Дании. Даже Салаха из «Базеля». У нас в кабинете был уголок, так называемая «стена плача». Там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось, причём именно наш клуб недоработал. Там кроме вышеназванных ещё Мане, Марез, Кампль, Ингс, Морган Сансон, Корреа. Кстати, думаю, они там до сих пор висят. После увольнения всего нашего отдела кабинет закрыли, а новых хозяев так и не нашли», — приводятся слова Аверьянова на сайте телеканала «Матч».



Нападающие Мохамед Салах и Садио Мане в настоящее время выступают за «Ливерпуль». С красными они стали победителями Лиги чемпионов. Форвард Рияд Марез в свою очередь играет за «Манчестер Сити», в составе которого выиграл чемпионат Англии.

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