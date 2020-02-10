«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/2021

«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором Российской Премьер-Лиги, сообщает Betting Insider. По условиям контракта, название турнира будет изменено на «Тинькофф Российская Премьер-Лига».
По информации «Чемпионата», это произойдёт уже со следующего сезона. Сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн рублей. В поисках нового спонсора РПЛ принимал личное участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
РПЛ занимается проведением чемпионата России с 2002 года. Ранее турнир проводила Профессиональная футбольная лига. Рекордсменом по количеству чемпионских титулов является московский «Спартак». Красно-белые завоёвывали золотые медали 10 раз. Далее идут: ЦСКА (6), «Зенит» (5), «Локомотив» (3), «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).
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