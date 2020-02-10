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Леонардо: у «ПСЖ» есть два игрока из топ-4 в мире. Почему мы должны кого-то бояться?

Леонардо: у «ПСЖ» есть два игрока из топ-4 в мире. Почему мы должны кого-то бояться?
Футбол / Лига чемпионов 0

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо поделился мнением о составе команды.

«Если дойдём до финала Лиги чемпионов, это будет хорошо для Франции, но не для нас. Я счастлив, так как у нас отличная команда. У кого ещё есть такой состав? У нас есть Неймар и Мбаппе, которые входят в топ-4 в мире. Почему мы должны кого-то бояться? К „ПСЖ“ всегда есть вопрос, сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов. Но я не вижу вопроса. У нас есть вратарь, который выиграл три Лиги чемпионов (Кейлор Навас. — Прим. „Чемпионата“). У нас есть молодые футболисты, которые являются одними из лучших», — приводит слова Леонардо L'Equipe.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией». Матчи состоятся 18 февраля и 11 марта.

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