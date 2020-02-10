«Никаких оправданий». Роналду показал, как он тренируется вместе с детьми
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свою тренировку вместе с детьми.
«Никаких оправданий», — написал Роналду в своём «твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 20 забитых мячей (семь — с пенальти), а также отдал два голевых паса.
«Ювентус», набрав 54 очка в 23 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч туринский клуб проведёт 16 февраля на своём поле с «Брешией».
Турнирная таблица Серии А сезона-2019/2020
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