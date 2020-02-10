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Огромную статую Роналду показали на карнавале в Италии

Огромную статую Роналду показали на карнавале в Италии
Футбол / Италия 0

На карнавале в итальянском городе Виареджо показали огромную статую португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в образе бионического человека, сообщает Sky Sport Italia.

Фигура выполнена из папье-маше и символизирует стремление к совершенству. Карнавал проводится в Виареджо в 147-й раз. Он посвящён наиболее актуальным темам современного общества.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Fuera de Juego.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 20 забитых мячей (семь — с пенальти), а также отдал два голевых паса.

Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд
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