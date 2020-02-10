Огромную статую Роналду показали на карнавале в Италии
На карнавале в итальянском городе Виареджо показали огромную статую португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в образе бионического человека, сообщает Sky Sport Italia.
Фигура выполнена из папье-маше и символизирует стремление к совершенству. Карнавал проводится в Виареджо в 147-й раз. Он посвящён наиболее актуальным темам современного общества.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Fuera de Juego.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 20 забитых мячей (семь — с пенальти), а также отдал два голевых паса.
Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
18:52
-
18:37
-
18:22
-
18:17
-
17:56
-
17:44
-
17:29
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:47
-
16:28
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:42
-
15:28
-
15:13
-
15:03
-
14:57
-
14:43
-
14:36
-
14:19
-
13:54
-
13:51
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:16
-
12:54
-
12:49
-
12:34
-
11:55
-
11:46
-
11:17
Партнерский контент