Огромную статую Роналду показали на карнавале в Италии

На карнавале в итальянском городе Виареджо показали огромную статую португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в образе бионического человека, сообщает Sky Sport Italia.

Фигура выполнена из папье-маше и символизирует стремление к совершенству. Карнавал проводится в Виареджо в 147-й раз. Он посвящён наиболее актуальным темам современного общества.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Fuera de Juego.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 20 забитых мячей (семь — с пенальти), а также отдал два голевых паса.