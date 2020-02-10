Эмери: обыграл бы «Барселону» в Лиге чемпионов с VAR
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал, почему не смог выиграть Лигу чемпионов с парижанами.
«С «ПСЖ» я выиграл чемпионат, четыре национальных Кубка и два Суперкубка. Конечно, главной целью была Лига чемпионов. В 2017 году, на стадии 1/16 финала с «Барселоной» в первом матче мы хорошо себя проявили, но в ответной встрече нас выбили, потому что VAR не существовало. Иначе мы бы выиграли.
В следующем году, играя с «Реалом», мы уступили команде, которая затем выиграла Лигу чемпионов три раза подряд. Но и тогда мы видели странные решения арбитров. В первый раз мы проиграли из-за судейства, а во второй уступили будущим чемпионам», — приводит слова Эмери France Football.
Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет
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