Эмери: обыграл бы «Барселону» в Лиге чемпионов с VAR

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал, почему не смог выиграть Лигу чемпионов с парижанами.



«С «ПСЖ» я выиграл чемпионат, четыре национальных Кубка и два Суперкубка. Конечно, главной целью была Лига чемпионов. В 2017 году, на стадии 1/16 финала с «Барселоной» в первом матче мы хорошо себя проявили, но в ответной встрече нас выбили, потому что VAR не существовало. Иначе мы бы выиграли.



В следующем году, играя с «Реалом», мы уступили команде, которая затем выиграла Лигу чемпионов три раза подряд. Но и тогда мы видели странные решения арбитров. В первый раз мы проиграли из-за судейства, а во второй уступили будущим чемпионам», — приводит слова Эмери France Football.

Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет