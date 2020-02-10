Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
«Это было жёсткое столкновение. Я потом пересматривал эпизод и видел, что такой сильный контакт с моей стороны был необязательным и его можно было избежать. Но что сделано, то сделано. Мне тяжело далась та дисквалификация. Переживал, что пропускал, в том числе матч с ЦСКА, который мы выиграли. Но получил хороший урок. Если случится в карьере ещё один подобный эпизод, приму другое решение.
Не знаю, смотрел ли Антон моё видео с извинениям, но мы с ним потом созванивались. Я извинился, мы поговорили, а два профессионала всегда поймут друг друга", — приводит слова Понсе «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
- 10 февраля 2020
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