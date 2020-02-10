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Футбольный менеджер: школа в Калтане должна получить за Головина € 225 тыс., а не 1,5 млн

Футбольный менеджер: школа в Калтане должна получить за Головина € 225 тыс., а не 1,5 млн
Футбол / РПЛ 0

Креативный директор Meta.football, автор и ведущий блога Moneyball Илья Штеблов прокомментировал информацию о том, что школа в Калтане, воспитавшая хавбека «Монако» Александра Головина, не получила пяти процентов солидарных выплат после трансфера игрока из ЦСКА.

«Нужно внести ясность: речь шла не о 5% солидарной выплаты школе в Калтане. 5% — это вся сумма, которая выплачивается всем школам, подготовившим футболиста. В случае с Калтаном процент составляет, по моим подсчётам, 0,75%. Это совсем другие цифры. Суть в том, что в выпуске «Красавы» тренер калтанской школы Александр Плясунов сообщил, что они не получили денег. На основе этой информации я предположил, что деньги так и не поступили на счёт школы.

Но 0,75% — это тоже серьёзная цифра. Это 225 тысяч евро. На эти деньги можно построить поле и решить часть проблем. Но своим вопросом Вадиму Васильеву я хотел затронуть другую проблему: наши тренеры и школы часто не знают своих законных прав, которые прописаны в регламенте ФИФА. Хотелось бы, чтобы РФС их образовывал на этот счёт. Чтобы такие ситуации не происходили, чтобы на эти деньги в Калтане появилось хорошее поле. Хочется, чтобы детские тренеры внимательно изучали свои права и школы. Но из-за неправильной подачи информации и новости про 5% поднялся большой шум», — сказал Штеблов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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